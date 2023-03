Onderzoek naar verminderen behandelduur jeugdzorg kwalijk en schadelijk

Kortere behandeltrajecten voor kwetsbare jongeren en gezinnen leiden nauwelijks tot besparing en het is onduidelijk welke effecten deze hebben op de kwaliteit van de zorg.

Dat is deze week gepresenteerd in ‘Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg’.

Kwalijk en schadelijk

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoopte op deze manier een discutabele bezuiniging van 500 miljoen euro te kunnen doorvoeren.

FNV Jeugdzorg stelt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat de conclusies van de verkenning opnieuw duidelijk maken dat genadeloos bezuinigen op een sector die op omvallen staat kwalijk en schadelijk is.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Uit de deze week gepresenteerde ‘Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg’ blijkt dat het verkorten van de behandelduur gemakkelijker gezegd is dan gedaan.

Van der Aar: ‘We gaan daarom niet mee in het verder verschralen van gegeven zorg. Medewerkers willen niet nog verder inleveren op kwaliteit, tijd en aandacht, de eigen gezondheid en werkplezier.

De FNV heeft samen met Stichting Beroepseer en talloze andere organisaties en stakeholders in de jeugdzorg een plan geschreven dat wel tot verbeteringen én besparingen leidt. Deze aanbevelingen staan in het rapport ‘De Jeugdsprong’ en worden door de sector in hun volledige breedte ondersteund.