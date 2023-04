Onderzoek toont zorgwekkend beeld over governance en sturing op dementiezorg 

Dat blijkt uit onderzoek van Bisnez. De uitkomsten zijn besproken tijdens het symposium ‘Doolhof dementie’. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een thematische beleidsanalyse, 39 interviews met landelijke, regionale en uitvoerende partijen en een vragenlijst ingevuld door 219 casemanagers dementie.

Weinig recht

In beleid wordt veelal uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Hierin wordt volgens de onderzoekers weinig recht gedaan aan het progressieve karakter van de ziekte. Er wordt daarnaast een kloof ervaren tussen beleid rond dementie en uitvoering in de praktijk. “Het is mooi dat er specifieke beleidsdocumenten voor dementie zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld de Nationale Dementiestrategie en de zorgstandaard. Maar partijen geven aan dat ondanks de meerwaarde van het implementeren van de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie, de uitvoering ervan nog niet goed van de grond komt”, zo valt te lezen in het onderzoek.

Niet de juiste hulp

Bovendien zijn er regionale verschillen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met dementie. 44 procent van de casemanagers dementie geeft aan niet de juiste hulp te kunnen regelen voor mensen met dementie.

Aanwijzen toezichthouder

Het onderzoeksbureau raadt aan om een bestaande gezaghebbende partij als regievoerende partij aan te stellen en vrijblijvendheid van de uitvoering van beleid te minimaliseren door een toezichthouder aan te wijzen. Daarnaast vindt het bureau het belangrijk om regionale dementienetwerken te professionaliseren en om casemanagers dementie beter te faciliteren zodat zij hun rol als regisseur goed kunnen vervullen.

Bekostiging van ketenzorg

Versnippering van dementiezorg wordt versterkt door de financiering van dementiezorg, stelt het onderzoeksbureau. Zij raden daarom aan om de mogelijkheid te onderzoeken van functionele bekostiging van ketenzorg over de grenzen van de verschillende wetten heen. En tot slot is het volgens Bisnez gezien de toenemende impact op mantelzorgers van belang om hen te ondersteunen en daarmee te voorkomen dat zij uitvallen in de maatschappij.