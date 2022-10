Onderzoek van start naar effectiviteit leefstijlloket in het ziekenhuis

Het maken van een leefstijlverandering is belangrijk om verergering of terugval van een ziekte te voorkomen. In de praktijk hebben medici en paramedici in het ziekenhuis echter onvoldoende tijd om leefstijl uitgebreid te bespreken. Ook hebben zij onvoldoende kennis en vaardigheden om een patiënt te motiveren en onvoldoende kennis van het uitgebreide aanbod aan leefstijlinterventies in de woonomgeving van de patiënt.

Leefstijlloket

Het LOFIT-project (Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients) wil leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden voor patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte. Het doel van het project is om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis te onderzoeken. Hierbij gaat het om twee verschillende patiëntenpopulaties: bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij patiënten met artrose.

Amsterdam UMC en UMCG starten binnen het project met een leefstijlloket. Artsen verwijzen hiernaartoe. In het leefstijlloket gaat de leefstijlmakelaar in gesprek met leefstijlgerelateerde zieke patiënten die onder behandeling zijn van het ziekenhuis. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt en het leefstijlinitiatief over de voortgang en informeert de behandelend zorgverlener in het ziekenhuis. Hiermee vormt het loket een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt.

Consortium

Het consortium bestaat uit een breed samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, UMC Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Vrije Universiteit, Hanze Hogeschool, hogeschool Inholland, Menzis, Zilveren Kruis Achmea, NL Actief, Huis voor de Sport Groningen, Team Sportservice Noord-Holland en Caresharing. “Daarnaast werken we samen met verschillende lokale gezonde leefstijlinitiatieven, huisartsen en gemeenten”, meldt ZonMw.