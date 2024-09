Onderzoekers: Fleur Agema is meest transparant over agenda

Fleur Agema, minister van VWS, is van alle ministers het scheutigst met informatie in de openbare agenda. Dat constateert de Open State Foundation op basis van eigen onderzoek naar externe afspraken.

Agema heeft melding gedaan van elf externe afspraken en bij tien daarvan zijn alle benodigde gegevens ingevuld, tellen de onderzoekers. Dat betekent dat behalve de gesprekspartner ook vermeld staat wat het onderwerp is. Met deze notering is Agema koploper op het gebied van transparantie.

Afspraken niet in agenda

In algemene zin constateert de Open State Foundation dat ministers en staatssecretarissen in het kabinet-Schoof weinig openheid van zaken geven over de afspraken in hun agenda, bijvoorbeeld met lobbyisten. In “slechts 13 procent” van de gevallen is de informatie over externe afspraken in de openbare agenda’s van de kabinetsleden compleet, schrijven de onderzoekers. Dat is ongeveer net zoveel als het vorige kabinet. Bovendien vermoeden zij dat veel afspraken de agenda’s niet eens halen.

Opvallend weinig afspraken

De Open State Foundation merkt bijvoorbeeld op dat de 29 ministers en staatssecretarissen maar 160 afspraken met mensen buiten de overheid hebben geregistreerd in juli en augustus. “Dat is opvallend weinig in een periode waarin werd gewerkt aan het regeerprogramma”, vindt de stichting die pleit voor openheid bij de overheid. De onderzoekers vonden bovendien op social media 33 afspraken die niet werden vermeld in de openbare agenda’s.

Incomplete informatie

Een deel van de onderzochte bewindslieden heeft wel melding gedaan van afspraken met mensen binnen de overheid – zoals burgemeesters en Kamerleden – en niet met externen. Deze afspraken zijn niet meegeteld door de onderzoekers. Afspraken met mensen buiten de overheid komen lang niet altijd in de openbare agenda’s van de bewindslieden terecht. Als dat wel gebeurt, is de informatie vaak niet compleet. Zes kabinetsleden, onder wie NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en werkgelegenheid) houden zelfs helemaal niets bij. (ANP/Skipr)