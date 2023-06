Onderzoeksprogramma gezond ouder worden met beperking krijgt vervolg

GOUD 4 is een vervolg op eerdere studies van GOUD die zich richten op het verbeteren van de zorg en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoofdonderzoeker Dederieke Festen: “Ons onderzoek richt zich op vijf belangrijke thema’s: hart- en vaatziekten, geriatrische kwetsbaarheid, voeding, fitheid en psychologische problemen. We voeren sinds 2008 een cohortstudie uit om de gezondheid van deelnemers gedurende een langere periode te onderzoeken. In GOUD 4 betrekken we nu ook jongere deelnemers vanaf 40 jaar.”

De Academische Werkplaats GOUD is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Door wetenschappelijk onderzoek moet GOUD bijdragen aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het programma wil een brug slaan tussen theorie en praktijk.