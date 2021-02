Onderzoeksteam coronavirus Wuhan presenteert bevindingen

Het internationale team dat onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus in het Chinese Wuhan, geeft dinsdag een persconferentie. De deskundigen, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, gingen in opdracht van de wereld-gezondheidsorganisatie WHO naar China. Hun missie van bijna een maand loopt deze week af.

De persconferentie, die samen met Chinese collega’s wordt gegeven, begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Nog jaren onderzoek nodig

Een lid van het WHO-team maakte onlangs duidelijk dat er nog jaren onderzoek nodig zal zijn om de bron van de Covid-19-pandemie vast te stellen. De experts proberen de begindagen van de uitbraak van het coronavirus, dat in Wuhan voor het eerst werd vastgesteld, te begrijpen. Het is bekend dat het virus vanuit een markt in Wuhan is “geëxplodeerd”, maar de sleutel tot het antwoord is wat er rond die tijd en daarvoor gebeurde. (ANP)