Onduidelijkheid over miljoenenrekening voor noodziekenhuizen

Er is grote onduidelijkheid over de rekening voor de twee noodhospitalen die eind maart zijn opgebouwd in het Ahoy (Rotterdam) en MECC (Maastricht). De kosten zijn circa 14 miljoen euro en de zorgverzekeraars geven aan niet van plan te zijn daarvoor op te draaien. Dat meldt Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van eigen onderzoek.

De noodziekenhuizen, die in hoog tempo werden opgebouwd, zijn uiteindelijk niet ingezet. Ze zijn neergezet zonder steun van andere zorginstellingen in de regio en daarom zeggen de zorgverzekeraars dat zij er niet voor betalen. Zij hadden vooraf als voorwaarde voor financiering gesteld dat het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) de bouw moest goedkeuren, maar dat is niet gebeurd.

Geen overleg

In Maastricht is er zelfs helemaal geen goed overleg geweest over het plan. “We zouden met elkaar de capaciteit afspreken. Ik vind dat ik het zou moeten hebben geweten”, zegt Jack Jansen, lid van het Roaz Zuid-Limburg, in dagblad Trouw.

Geen goedkeuring

In Rotterdam is de bouw wel besproken, maar niet goedgekeurd door het Roaz. Daar speelde mee dat de gemeente de huur voor Ahoy al had betaald voor het afgelaste Eurovisie Songfestival.