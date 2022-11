‘Onhoudbare situatie’ bij RHG: bestuurders spreken elkaar niet meer

De sfeer tussen de bestuurders van de Reinier Haga Groep (RHG) is zo slecht dat er geen overleg meer is. “Bestuurders worden niet meer geïnformeerd door de andere bestuurders”, aldus de advocaat van het Reinier de Graaf Gasthuis tijdens een rechtszaak donderdag om de defusie van RHG te versnellen. “Ze kunnen niet meer met elkaar samenwerken. Dit is een onhoudbare situatie.”

Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Tobias Kleuver

In de zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam eiste Reinier de Graaf toestemming om meteen uit RHG te treden: “Hier is sprake van een onwerkbare governance”, aldus de advocaat. Bestuurders zijn volgens hem meer met de defusie bezig dan met “het runnen van de drie ziekenhuizen”.

Tijdens de zitting bleek dat de raad van bestuur van RHG inmiddels ook vindt dat Reinier de Graaf snel moet worden verzelfstandigd. De advocaat betoogde dat de slechte verhoudingen anders de laatste fase van de ontvlechting kunnen frustreren: “Het is goed om de controle over dit proces te behouden. Nu disfunctioneert de governance. We vragen aan de Ondernemingskamer om op korte termijn in te grijpen.”

‘Al die tijd struggelen’

Op de rechtszitting werd duidelijk dat de samenwerking nooit heeft gefunctioneerd, “Het is al die tijd struggelen geweest”, vertelde Diana Monissen, voorzitter van de raad van toezicht van RHG. “Reinier de Graaf heeft altijd zijn vizier willen hebben op zijn eigen strategie en eigen toekomst. De onwerkbare situatie werd steeds moeilijker nadat de defusie drie jaar geleden werd aangekondigd. Iedereen ging steeds meer zijn eigen strategie volgen.”

Monissen werd emotioneel toen ze zei dat er tijdens het defusieproces “heel veel water door allerlei rivieren” is gegaan, voordat de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector vorige week akkoord gingen met de financiering van de ontvlechting. Daarbij gaan HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis vanaf 1 januari samen verder, zo is de bedoeling.

Uitgewerkte plannen

Enkele dingen zijn onzeker, omdat de banken weliswaar een financiële garantie hebben gegeven voor de defusie en de nieuwe combinatie HagaZiekenhuis/LangeLand, maar de belangrijkste banken – ABN Amro en Rabobank – moeten de details nog uitwerken. Binnen twee weken presenteren zij hun plannen.

Vijftien advocaten

Bijna alle bestuurders van de ziekenhuizen en RHG en de gehele vijfkoppige raad van toezicht van RHG waren aanwezig. Ook enkele ondernemings- en cliëntenraden hielden een pleidooi of waren present. De partijen werden vertegenwoordigd door ongeveer vijftien advocaten, met name voor de bestuurders. Directeur van het Reinier de Graaf en medebestuurder van RHG, Carina Hilders, werd ook nog bijgestaan door een persoonlijke advocaat.

Volgende week uitspraak

Volgende week doet de Ondernemingskamer een uitspraak, een ‘voorziening’. Als de rechtbank het verzoek van Reinier de Graaf en RHG honoreert voor ‘tijdelijke vervroegde bestuurlijke ontvlechting’ is Reinier de Graaf dezelfde dag zelfstandig. Er is inmiddels een vijfkoppige raad van toezicht samengesteld voor het Delftse ziekenhuis, die per direct kan aantreden.