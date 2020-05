Online screening halveert wachtlijsten ggz

De wachttijd tussen de aanmelding en beoordeling (pre-intake), is door invoering van de voordeurscreening ruimschoots gehalveerd, zo blijkt uit de cijfers uit de pilot. Van gemiddeld 53 dagen in 2018 liep de wachttijd terug naar 24 dagen in 2019.

Onnodige wachtlijsten

Cliënten die zich meldden bij Lionarons, beantwoordden tijdens de pilotperiode online een aantal vragen. Binnen twee weken kregen ze vervolgens te horen of de instelling een passende behandeling kon aanbieden. De bedoeling hiervan is om te voorkomen dat cliënten op een wachtlijst komen te staan om er vervolgens achter te komen dat ze bij de betreffende instelling niet terecht kunnen. De onnodige wachtlijsten en vertraging die dat oplevert, kunnen ervoor zorgen dat de klachten verergeren en de kosten oplopen.

Waardevolle aanvulling

“Het screeningsrapport bevat uitgebreide informatie over de hulpvraag en de problematiek van de cliënt”, aldus Lara Simons, bestuurder van Lionarons. “Hierdoor kan een goede inschatting worden gemaakt welke zorg de cliënt nodig heeft. Teamleiders en psychiaters ervaren de voordeurscreening als behulpzaam en een waardevolle aanvulling op de verwijzing van de huisarts. Het online karakter van de screening is in deze tijd van fysieke beperking bovendien een extra voordeel.”

Duidelijke cijfers

In totaal werden 334 cliënten tussen de 18 en 55 jaar op deze manier aan de voordeur gescreend. Van de cliënten in de Generalistische Basis GGZ werd 15 procent op basis hiervan terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een collega-instelling. Als een zorgtraject werd gestart, dan werd dat in 4 procent van de gevallen afgesloten na enkel diagnostiek. In de periode voor de pilot was dat nog 23 procent. Lionarons concludeert dat cliënten die na de screening op de wachtlijst kwamen in vrijwel alle gevallen daadwerkelijk passende hulp konden krijgen.

In de Gespecialiseerde GGZ liggen de cijfers iets anders, maar in dezelfde lijn. Een ander voordeel is dat bij 3,4 procent van de cliënten de voordeurscreening liet zien dat er sprake was van een acuut suïciderisico. Hierdoor kon Lionarons GGZ direct actie ondernemen richting de huisarts.

Uitbreiding

De pilot met de online triage van e-health aanbieder Embloom, werd gefinancierd door zorgverzekeraars CZ en VGZ. De klinkende resultaten zijn aanleiding het experiment voort te zetten en uit te breiden. Meer ggz-instellingen nemen daaraan deel en de resultaten worden onderzocht in samenwerking met de Universiteit Maastricht.