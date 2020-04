Ontslag dreigt voor ruim 50 procent fysiotherapeuten

Het uitblijven van duidelijkheid over de continuïteitsmaatregelen voor fysiotherapeuten tijdens de coronacrisis leidt ertoe dat meer dan de helft van alle fysiotherapiepraktijken in Nederland in acute financiële nood dreigt te raken. Dat blijkt uit de Enquête Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF).

Randvoorwaarden van de continuïteitsregeling ontbreken nog altijd. Ook is het op dit moment nog onbekend of fysiotherapeuten gebruik kunnen gaan maken van de overheidsregelingen. Daardoor belanden fysiotherapeuten in een financieel vacuüm, wat ertoe leidt dat zij geen andere mogelijkheden meer zien dan hun praktijkvoering zonder personeel te continueren. Dat stelt de WVF.

Financiële compensatie

In een brief kondigde Zorgverzekeraars Nederland op 5 april aan dat zij zorgaanbieders financieel zouden compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders , krijgen een maandelijkse continuïteitsbijdrage, ook als ze niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Deze regeling zou op 1 mei in werking treden, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Met de bijdrage kunnen ook fysiotherapeuten onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten.

Noodzakelijk ontslag

Uit vertrouwelijke informatie blijkt dat zorgverzekeraars verwachten hun eigen deadline van 1 mei niet te gaan halen en dat uitkering van de continuiteitsbijdrage waarschijnlijk pas in juni te verwachten valt. Ook over deze deadline weigeren zorgverzekeraars garanties te geven. Volgens de WVF betekent het uitstellen van de betaling tot ná 31 mei dat 56 procent van de praktijken zich genoodzaakt zal zien ontslag voor hun personeel aan te vragen.