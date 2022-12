Onverwacht akkoord: umc-personeel krijgt 10% prijscompensatie

De bonden en de NFU hebben woensdagavond onverwacht een akkoord bereikt over compensatie van de hoge inflatie voor de 80.000 umc-medewerkers. Het umc-personeel krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10 procent. Hiermee voorkomt NFU een rechtszaak van de bonden.

FNV, CNV, FBZ, NU’91 en LAD zijn met de NFU overeengekomen om de betaling van de inflatiecompensatie in tweeën te splitsen. Op 1 januari aanstaande krijgen de umc-medewerkers er structureel 6 procent bij. Het resterende deel (4 procent) volgt 1 november.

Compensatie van inflatie

Bij het afsluiten van de cao voor umc-personeel werd vorig jaar vastgelegd dat de werkgevers de inflatie van dit jaar volledig zouden compenseren in de lonen van komend jaar. NFU erkent deze afspraak en de bepaling van het inflatiecijfer (11,3 procent), maar liet de afgelopen maanden weten dat niemand toen de grote prijsstijging kon voorspellen en dat het de umc’s teveel geld zou kosten.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De NFU is onder druk van de vakbonden met een flink hoger bod over de brug gekomen. Hiermee wordt een deel van het koopkrachtverlies op korte termijn goedgemaakt.”

Nieuw is dat de loonsverhoging geldt voor alle werknemers die onder de cao-umc vallen. “Door deze afspraak zijn we er vanaf dat er verschillende afspraken ontstaan voor groepen werknemers”, aldus Merlijn: “Dat is voor ons belangrijker dan gelijk krijgen.”

Langer in onzekerheid

In de laatste onderhandelingsronde, enkele weken geleden, probeerde NFU de bonden tegemoet te komen met een voorstel om alle umc-medewerkers deze maand eenmalig 1000 euro uit te keren en de lonen vanaf 1 januari 2023 structureel te verhogen met 5 procent. De bonden gingen hiermee niet akkoord.

De bonden waren de afgelopen weken al bezig om zich voor te bereiden op een rechtszaak tegen de NFU, vanwege het niet nakomen van de cao-afspraak. Merlijn: “Als we naar de rechter waren gestapt, zouden veel werknemers nog langer in onzekerheid zitten.”

Voor kerst duidelijkheid

“Het waren ingewikkelde onderhandelingen, maar het is mooi dat we nog voor de kerst onze medewerkers duidelijkheid kunnen geven en een rechtszaak is vermeden’, zegt Karen Kruijthof, onderhandelaar namens de NFU.

Mede-onderhandelaar Gabriël Zwart laat wel weten dat de overeenkomst veel geld kost: “Het trekt een hele grote wissel op de financiële situatie van de umc’s. In het belang van onze medewerkers hebben wij de uiterste randen opgezocht van wat financieel nog verantwoord is.”

Drie van de vijf vakbonden leggen het onderhandelingsakkoord de komende weken nog voor aan hun achterban.