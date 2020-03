Ooglaserklinieken kijken na overname grens over

Committed capital en Vision Ooglaseren hebben vrijdagochtend de overname bekendgemaakt. De investeerders namen in 2018 ook al een meerderheidsbelang in laserkliniek FYEO uit Eersel. De beide ooglaserklinieken willen van elkaar gaan leren.

Vision Ooglaseren heeft dertig medewerkers en voert behandelingen uit op hun locaties in in Amsterdam en Eindhoven. Volgens de kliniek zelf zijn er in de afgelopen 15 jaar sinds de oprichting al 15.000 behandelingen uitgevoerd.

‘Profiteren van elkaar’

Gerlinde Kroeze, directeur bij Vision Ooglaseren, denkt via de overname door Committed Capital een nieuwe groeifase in te kunnen gaan. Ook door de samenwerking met FYEO. “Ik ben trots op de expertise en reputatie die we de afgelopen vijftien jaar met Vision Ooglaseren hebben opgebouwd en kijk er nu naar uit samen met FYEO Medical en Committed Capital de volgende fase van groei in te zetten. We gaan profiteren van elkaars expertise en als je kijkt naar de potentiële omvang van de markt, heb ik er alle vertrouwen in dat we met de steun van Committed Capital een volgende stap kunnen zetten.”

Acht miljoen

Committed Capital ziet een flink groeipotentieel, omdat het bedrijf denkt dat ooglaseren in de komende jaren een beter alternatief wordt voor het dragen van een bril. “In Nederland zijn er al meer dan acht miljoen brildragers”, zegt Albert van der Wal. “Zij willen hier vanaf en zijn bereid om daarvoor een medische behandeling te ondergaan”, denkt hij.

Buitenland

Volgens FYEO kunnen de beide ooglaserklinieken samen voor meer consumenten een behandeling dichtbij huis bieden. Maar ceo Rens Schoenmakers denkt samen ook de blik over de grens te kunnen richten. ” We gaan profiteren van elkaars expertise en als je kijkt naar de potentiële omvang van de markt”, zegt hij.