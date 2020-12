Oogziekenhuis verwacht rustige jaarwisseling

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam verwacht aanzienlijk minder oogslachtoffers te zien tijdens de jaarwisseling. “Ik denk dat we maar tien tot twintig procent van het aantal slachtoffers van vorig jaar zien”, zegt hij. Waar andere jaren een dubbele bezetting is ingepland tijdens oud en nieuw, wordt dit jaar gewerkt met een standaard weekendbezetting in het ziekenhuis.

“Als er nu vuurwerk afgestoken wordt, is dat illegaal. Wie kijkt, staat toe. Afsteken van vuurwerk is ook een sociale bezigheid en juist dat is deze jaarwisseling een uiting van asociaal gedrag”, redeneert De Faber, autoriteit op het gebied van de behandeling van oogletsel door vuurwerkongevallen en sinds jaar en dag ijverend voor het voorkomen van vuurwerkletsel.

‘Middelvinger naar de zorg’

“We hebben met z’n allen afgesproken om de zorg te ontlasten. Als je toch gaat knallen zeg je eigenlijk ‘het kan ons niet schelen hoe druk jullie het hebben’. Het is een middelvinger naar de zorg”, aldus de oogarts.

Contrast met vorig jaar

Een groter contrast met vorig jaar lijkt haast niet te kunnen. De Faber herinnert zich dat hij het op zijn afdeling “nog nooit zo druk had gezien”. Er kwamen achttien patiënten in de nieuwjaarsnacht binnen en nog eens vijf in de dagen erna. “Er was een record aan consumentenvuurwerk verkocht en het was redelijk goed weer, dus veel mensen waren buiten. De helft van de patiënten is omstander van vuurwerk”, verklaart De Faber die cijfers.

Fors minder oogletsel verwacht

Daarbij vallen volgens de arts de meeste slachtoffers tijdens de gedooguren, de uren rond middernacht dat er al met vuurwerk geknald mag worden. “En die hebben we nu niet.” De afgelopen dagen hebben zich, ondanks dat er toch op sommige plekken werd geknald, geen mensen met oogletsel door vuurwerk gemeld in Rotterdam. De arts houdt dus rekening met fors minder oogletsel deze jaarwisseling. “En mocht er iets gebeuren dan zijn er oproepkrachten om bij te springen, maar het zal mij verbazen als het nodig is.” (ANP)