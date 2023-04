Ook Eerste Kamer stemt unaniem voor Wegiz

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz). Het streven is dat de wet per 1 juli 2023 daadwerkelijk wordt ingevoerd.

De Wegiz is bedoeld om de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners makkelijker te maken. Daarvoor moeten ict-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, iets wat nu nog te weinig het geval is. De Wegiz maakt het verplicht om informatie digitaal te kunnen uitwisselen. Verder gaat de wet over hoe gegevens uitgewisseld worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast, stelt het ministerie van VWS.

Prioriteit

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg heeft het ministerie van VWS inmiddels een Meerjarengenda Wegiz opgesteld. Hierin hebben vier soorten gegevensuitwisselingen prioriteit gekregen: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd.

De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel die de minister van VWS vorige week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.