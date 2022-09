Ook medisch specialisten tekenen zorgakkoord

De grootste zorg van de FMS zijn de volumenormen. De medische zorg krijgt in de IZA-periode (2023-2027) te maken met forse concentratie. Omdat dit nauwelijks van de grond is gekomen de laatste twintig jaar, neemt het ministerie van VWS hierin de regie. Met veldpartijen gaat VWS volumenormen vaststellen. Ziekenhuizen moeten minimaal vijftig à honderd (afhankelijk van de ingreep) behandelingen per jaar doen van vijftien à twintig zorginterventies. “Concentratie van zorg moet niet een doel op zich zijn”, zegt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem van de FMS. “Het moet aansluiten bij de beweging die al in gang is gezet in het kader van netwerkgeneeskunde. Volumenormen hebben zeker een plek in deze beweging, maar vereisen een zorgvuldige afweging in combinatie met een realiteitscheck wat het betekent voor patiënten, de organisatie van zorg in het ziekenhuis en in de regio.”

Digitalisering

Een ander punt van zorg voor de FMS is de ‘hoge verwachtingen’ van de digitalisering. Zij wil meer kennis over de effectiviteit van de inzet van innovatieve toepassingen, bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen. “De Federatie is voorstander van innovatieve toepassingen zoals e-health, maar de ict-infrastructuur moet daar wel optimaal voor worden uitgerust. Op dit moment is dat niet het geval.”

Steun voor huisartsen

Een opvallend punt verder is de steun voor de huisartsen. De FMS herkent de zorgen en bezwaren en wil graag dat alle partijen zich gehoord voelen.

Geen vrijbrief

Dat de FMS toch getekend heeft, komt door de wens de grote maatschappelijke problemen samen op te lossen, maar “het IZA is geen vrijbrief voor verzekeraars of overheid om op de stoel van de dokter te gaan zitten.”