Ook ziekenhuizen sturen mensen en geld naar rampgebied Turkije

Ook Nederlandse ziekenhuizen kijken hoe ze kunnen helpen na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Ze sturen mensen en maken geld over.

Drie verpleegkundigen en een arts van de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC, waar de academische ziekenhuizen VUmc en AMC onder vallen, zijn vrijdag naar Turkije gereisd. Ze moeten vijf dagen lang rond de stad Gaziantep helpen. Daarnaast maakt de ziekenhuisgroep 1 euro per medewerker over aan Giro 555, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 18.000 euro.

Donatie

Ziekenhuis Antonius in Sneek doneert 10.000 euro aan de Stichting Koerdische Rode Halve Maan. Die biedt hulp in Koerdische gebieden, onder meer in de grensstreken van Turkije en Syrië.

Ook een arts van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is naar Turkije gereisd om gewonden in het aardbevingsgebied te helpen. “Haar collega’s op de spoedeisende hulp boden direct aan haar diensten over te nemen”, aldus het ziekenhuis. (ANP)