Op elke vuurwerkgewonde tien alcoholgerelateerde letsels op SEH

6 miljard euro

Het aantal bezoeken op de spoedeisende hulp met ernstig letsel na een ongeval met alcohol steeg de afgelopen tien jaar met 55 procent, blijkt uit onderzoek. Gezondheidsorganisaties maken zich zorgen over de maatschappelijke kostenpost die gepaard gaat met het alcoholgebruik dat Nederlanders normaal vinden. Het gaat om ongeveer 6 miljard euro per jaar, schatte het RIVM eerder op basis van een berekening uit 2013. In dat bedrag zitten onder meer zorgkosten, ziekteverzuim, politiecapaciteit en verlies in kwaliteit van leven door ziekte.

De verwachting is dat de rekening de komende jaren oploopt, wat het probleem nog prangender maakt. Komend jaar begint het RIVM met een nieuw onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik. (ANP)