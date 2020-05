Opbouw ‘ijzeren voorraad’ medicijnen veel later klaar

De opbouw van de ijzeren voorraad die het probleem van de medicijntekorten voor 85 procent moet oplossen, krijgt te maken met een flinke vertraging. De voorraadvorming begint pas eind dit jaar en is niet over anderhalf à twee jaar klaar, zoals de bedoeling was.

China en India

Oorzaak is dat door de coronacrisis de productie van farmaceutische bedrijven in China en India voor een groot deel is stilgelegd. Bovendien heeft India een exportverbod en restricties ingesteld voor geneesmiddelen. Ook maakt de lockdown in veel landen distributie van medicijnen moeilijker.

Voortgang

“De ijzeren voorraad zal hierdoor later gereed zijn”, aldus een woordvoerder van minister Van Rijn (Medische Zaken). Samen met de werkgroep Geneesmiddelentekorten gaat het ministerie van VWS in juni overleggen over de voortgang van de aanleg van de ijzeren voorraad. Dan wordt ook bekend hoe groot die vertraging is.

Na vele jaren van overleg werd eind vorig jaar een akkoord bereikt over de aanleg van een ijzeren voorraad. Die moet de oplopende medicijntekorten grotendeels voorkomen. In deze magazijnen ligt voor vijf maanden aan geneesmiddelen.

Terugverdienen

De ijzeren voorraad aanleggen kost honderd miljoen euro per jaar. Groothandel en farmaceutische bedrijven betalen de helft, VWS de andere helft. Het ministerie verwacht dat ze bijna de helft van die 50 miljoen euro kan terugverdienen, omdat de ijzeren voorraad de uitgaven van duurdere medicatie beperkt die nodig is als oorspronkelijke medicijnen moeten worden vervangen.

De kosten voor het aanhouden van voorraden zullen deels verdisconteerd worden in de prijs, tenzij die de wettelijke maximumprijs overschrijdt.