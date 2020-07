Opbouw voorraad medicijnen moet medio 2022 klaar zijn

Interessant voor u

Dodental coronavirus in week tijd met 19 gestegen

Het officiële dodental door het coronavirus is opgelopen tot 6132. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 19 sterfgevallen doorgekregen. Het is de eerste keer dat het instituut met een wekelijkse update komt. Tot vorige week gebeurde dat dagelijks, maar vanwege het lage aantal besmettingen is dat aangepast.