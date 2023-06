Open brief aan Zilveren Kruis Zorgkantoor over Zorginkoop Wlz 2024

Een groot aantal zorgaanbieders in de regio Utrecht heeft een open brief gestuurd naar Zilveren Kruis Zorgkantoor met betrekking tot de Zorginkoop Wlz 2024-2026.

De reden voor de brief zijn de ‘grote zorgen’ onder de aanbieders. Zij roepen Zilveren Kruis Zorgkantoor op om een formele brief te sturen naar de minister van VWS. Hierin moet worden aangegeven dat door de aangekondigde financiële kaders van de overheid voor 2024 en latere jaren onvoldoende passende zorg kan worden ingekocht.

Transitie vormgeven en realiseren

“Stel ons in staat het inkoopbeleid voor de ouderenzorg uit te voeren!” Zo luidt de oproep van de ouderenzorgorganisaties, verenigd in de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU). De IVVU heeft 28 leden in de regio Zorgkantoor Utrecht, een van de zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis als uitvoerder van de Wlz.

“Wij richten onze oproep aan Zilveren Kruis Zorgkantoor, omdat wij samen de transitie die noodzakelijk is voor de ouderenzorg willen vormgeven en realiseren. Dit geldt zeker ook in de regio Utrecht, waar wij samen met Zorgkantoor Utrecht een verantwoordelijkheid hebben.”

Schaarste van medewerkers

De brief vermeldt dat er in de laatste jaren al goede stappen zijn gemaakt, maar: “Het vervolg van de transitie wordt niet gemakkelijk. We hebben te maken met een groeiend aantal kwetsbare ouderen, schaarste aan medewerkers en krappe budgetten. We moeten ons samen richten op een breed gedragen meerjarenbeleid.”

De brief gaat verder over schaarste van medewerkers: “We vragen al alles van onze medewerkers. Schaarste aan personeel is niet iets dat komt, het is er al.” Ze laten weten dat een nieuwe CAO inclusief loonsverhogingen kan ondersteunen bij het laten zien van waardering en wellicht aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook de druk op financiën wordt benoemd. Denk aan loonkosten, inflatie maar ook investeringen in noodzakelijke ICT.

De elementen

“Het verontrust ons dat aanbieders met hun inschrijving bij Zilveren Kruis Zorgkantoor voor zorgverlening in 2024 moeten instemmen met het geschetste perspectief voor de zorginkoop voor de komende drie jaar.” De brief laat weten dat dit volgens hun niet van de aanbieders gevraagd kan worden.

De elementen van het perspectief zijn: het tariefpercentage, het volumeplafond, maar ook dat contracteerruimte geen gelijke trend zal houden met zorgontwikkeling. “Daarnaast geeft Zilveren Kruis Zorgkantoor aan dat zij het inkoopbeleid wil uitvoeren binnen de geldende financiële kaders van de overheid en dat is voor zorgaanbieders zeker geen goed perspectief in de wetenschap dat onder meer het macro-kader de komende jaren voor VWS verder wordt gekort.”