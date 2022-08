Operatiekamer Antonius Ziekenhuis maand dicht wegens ziekteverzuim

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit met ingang van dinsdag een van de vier operatiekamers voor een maand omdat er te veel personeel ziek is. Er blijven er twee open voor geplande ingrepen en een voor spoedoperaties.

Deze week en volgende week belt het Friese ziekenhuis in totaal negentig mensen af. De planning voor de periode erna moet nog worden bekeken, laat een woordvoerster weten.

Ziekteverzuim

“Er was een dalende trend in het ziekteverzuim te zien, maar het kortdurend ziekteverzuim neemt nu weer toe”, meldt het ziekenhuis. “Hierdoor zijn er te weinig zorgprofessionals beschikbaar om de gewenste zorg te kunnen bieden.” Patiënten die door het besluit worden gedupeerd, worden allemaal gebeld en later geholpen.

In de afgelopen weken werden al allerlei maatregelen genomen om de werkdruk voor de aanwezige medewerkers niet nog hoger op te laten lopen, maar nu is sluiting nog de enige optie. (ANP)