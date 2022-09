Opname pasgeborene met infectie kan dagen korter

Als een pasgeboren baby met infectie de antibiotica niet alleen via een infuus maar ook via de mond krijgt, kan een ziekenhuisopname worden verkort van zeven naar drie dagen. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC Sophia en Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Het onderzoek is onderdeel van de RAIN studie en wordt gefinancierd door ZonMw. Kinderarts Gerdien Tramper, neonatoloog René Kornelisse en arts-onderzoeker neonatologie Fleur Keij hebben de resultaten onlangs gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Care, zo schrijft Erasmus MC.

Impact

De standaardbehandeling bij een bacterie-infectie is nu een zevendaagse antibioticakuur via infuus. Dat heeft veel impact op de baby en ouders. Een infuus prikken kan lastig zijn bij kleine baby’s en geeft veel ongemak. Ook moeten de ouders vaak op en neer naar hetziekenhuis en kan familie lastig op bezoek komen.

De studie – gedaan onder iets meer dan vijfhonderd baby’s in zeventien Nederlandse ziekenhuizen – toont aan dat antibiotica toedienen met een drank net zo effectief is als via een infuus, maar een pasgeborene kan er veel eerder mee naar huis. Dat is prettig voor het kind en het gezin, maar scheelt ook drukte en zorgkosten in het ziekenhuis. Een opnamedag van moeder en dochter kost ongeveer 1300 euro. Ieder jaar worden duizend tot vijftienhonderd baby’s na de geboorte behandeld voor een bacteriële infectie.