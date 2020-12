Opnieuw bijna 9000 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 485 besmettingen aan het licht gekomen. In Rotterdam testten 291 inwoners positief. In Den Haag kwamen er 199 gevallen bij, in Utrecht 137 en in Eindhoven 136.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 51.000 mensen positief getest, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor. In totaal is het virus nu bij bijna 595.000 mensen in Nederland vastgesteld.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 65. De gemeente met de meeste meldingen van sterfgevallen is het Gelderse Maasdriel, waar vijf inwoners als overleden zijn geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms wat later doorgegeven. Op donderdag waren 64 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is van 9967 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden.

De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen overigens vrijwel zeker hoger. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest, in de tweede golf lukte het niet iedereen om een afspraak te maken. Sommige mensen zijn besmet zonder dat ze klachten hebben en laten zich daarom niet testen. Een onbekend aantal mensen is genezen of overleden zonder dat het virus ooit bij hen is vastgesteld. (ANP)