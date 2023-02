Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum kwamen in het afgelopen jaar acht meldingen binnen over mensen met hartproblemen.

De vrouw belandde in oktober 2022 in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Ze is tussen de 45 en 50 jaar oud en was in december 2022 nog niet helemaal hersteld. In maart 2021 belandde een Nederlandse vrouw van in de 30 ook al in het ziekenhuis met een hersenbloeding nadat ze Iomax had gebruikt. (ANP)