Oppositie en minister Helder botsen over ouderenzorg

Minister Conny Helder en vooral oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om verpleeghuiszorg. Helder gelooft niet in verdere uitbreiding van de capaciteit in verpleeghuizen. De drie fracties vinden dat de minister hiermee een onverantwoord risico neemt, zo zeiden zij tijdens de begrotingsbehandeling van VWS.

De komende vijf jaar komen er nog 4800 plekken in verpleeghuizen bij, zei Helder, maar verder wil ze niet gaan. Helder gelooft in zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen van ouderen. Als dat niet meer gaat, ziet ze de oplossing in woonvormen waar ouderen zorg en/of dagbesteding krijgen als ouderen dat willen. Doorgaan op de huidige voet, waarbij het aantal verpleeghuisplekken in instellingen toeneemt, “gaat niet werken”, zegt de minister. Onder meer vanwege het personeelstekort. In verpleeghuizen moet personeel 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg kunnen leveren. “We kunnen het personeel beter verdelen over ouderen in de thuissituatie”, vindt Helder.

Onverantwoord risico

GroenLinks, PvdA en SP vinden dat de minister een enorm en onverantwoord risico neemt. Die nieuwe woonvormen moeten nog worden gebouwd terwijl het aantal ouderen in rap tempo stijgt. De fracties vrezen dat ouderen die volgens hen gedwongen lang thuis moeten blijven wonen “verpieteren, vereenzamen en gaan vallen; daar komen de ernstigste ongelukken van”, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. “Mensen met alzheimer of dementie kun je niet afschepen met sensoren, robotjes en twee keer per dag wijkverpleging.”

Die wijkverpleging is nu al overbelast en zij gaat het alleen maar drukker krijgen, vervolgde Hijink. “Trek dit plan in want het gaat tot een ramp leiden als we niet genoeg verpleeghuisplekken hebben”, zei het SP-Kamerlid. Helder blijft onvermurwbaar: “Ik deel het probleem, maar niet de oplossing.”

Motie

PVV-Kamerlid Fleur Agema diende donderdag een motie in die het kabinet oproept om voor alle 20.759 hoogbejaarden die nu op een wachtlijst staan een verpleeghuisplek te regelen. De motie is ontraden door Helder. De Kamer stemt op 1 november over de motie.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en Mohammed Mohandis (PvdA) hebben dinsdag, tijdens het eerste deel van de begrotingsbehandeling, een voorstel ingediend om 25.000 extra verpleeghuisbedden te bouwen tot 2026. Daarvoor is 360 miljoen euro nodig. Over dit voorstel wordt op 8 december gestemd. PVV en DENK zijn voorstander van uitbreiding van de capaciteit in verpleeghuizen. (ANP)