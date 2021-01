Oppositie haalt hard uit naar De Jonge om vaccinatiebeleid

Het kabinetsbeleid om de coronacrisis aan te pakken wordt tijdens het Kamerdebat door de oppositie als “zwabberend” bestempeld. “Dit is geen strategie, maar chaos. Het is laat en slecht voorbereid”, aldus PVV-leider Geert Wilders. Hij noemt het “een blamage van de hoogste orde”. Ook PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft flinke kritiek: “Dit kabinet maakt een bende van die vaccinaties.”

Nederland laatste

De Tweede Kamer kwam eerder terug van de kerstvakantie om over het coronabeleid van het kabinet te debatteren. Nederland begint als laatste land van Europa met vaccineren. De eerste prik wordt woensdagochtend 6 januari gezet. De vaccins zijn sinds kerst in Nederland. Wilders noemt Nederland met dit beleid “het derdewereldland van Europa.”

De oppositie vindt het niet kunnen dat de vaccinaties al zo lang ongebruikt in grote vrieskisten in Nederland liggen. “We hebben alle smoezen wel gehad”, zegt Asscher. Het kabinet is volgens hem veel te laks geweest over het belang van de eerste vaccins.

‘Gigantisch falen’

“Heel Europa prikt, maar deze minister wikt”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. “De minister moet nu toegeven dat we wederom te laat zijn en dat nemen we dit kabinet kwalijk.” Anders dan eerder in de coronacrisis had De Jonge nu wel tijd om zich voor te bereiden, vindt ze. “Wat gaat hij doen om dit gigantisch falen te herstellen. Is het nog te herstellen?”

Rutte moet verantwoordelijkheid nemen

GroenLinks en de PVV hebben het de afgelopen tijd steeds vaker over de positie van De Jonge zelf. GroenLinks-voorman Klaver: “Het klinkt hard, maar er is een probleem het met functioneren van minister de Jonge. Daar spreek ik de minister-president erop aan. Ik wil dat de premier zelf de directe verantwoordelijkheid gaat nemen voor het test- en vaccinatiebeleid.”

Rutte neemt schuld op zich

Rutte opent zijn spreektijd door een deel van de schuld voor de traagheid van het vaccinatieprogramma op zich. “Ook ik had de GGD’s eerder moeten vragen zich klaar te maken voor de vaccinatie.”

Het kabinet noemt zichzelf te weinig “wendbaar”, volgens Wilders is dat in “normaal Nederlands: het kabinet heeft gefaald.” Ook Marijnissen is niet tevreden met het excuus: “De minister-president en het kabinet doet hier nogal laconiek over. Dat is niet gepast.” Ook GroenLinks en de PvdA vinden dat het kabinet niet heeft geleerd van deze fout en zien geen verandering van het beleid waardoor het kabinet nu sneller kan reageren op veranderingen in leveringen van het vaccin.

De Jonge onder vuur

Wilders dient een motie van wantrouwen in tegen Hugo de Jonge. Laatst genoemde vindt nog steeds dat hij van toegevoegde waarde is voor het oplossen van deze crisis.