Oppositie Kamer wil meer verpleeghuisbedden

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil de capaciteit van verpleeghuizen vergroten. GroenLinks en PvdA hebben dinsdagavond bij de begrotingsbehandeling van VWS een voorstel ingediend voor 25.000 extra bedden voor 2026. PVV, SP en DENK steunen dat idee.

Het kabinet zet juist in op ouderenzorg thuis. Het voorstel zou 360 miljoen euro kosten. Een deel van de oppositie vindt dat alleen ouderen met geld goede zorg kunnen regelen, door bijvoorbeeld te verhuizen naar een serviceflat. Ouderen met minder geld zijn aangewezen op schaarse plekken in verpleeghuizen en zo lang daar geen plek is, op zorg thuis, zei Corinne Ellemeet (GroenLinks).

Bezuiniging wijkverpleging

Die ouderenzorg thuis staat onder druk omdat het kabinet bezuinigt op de wijkverpleging, stellen de fracties, die dat onverteerbaar vinden. Een “verwoestende klap”, noemde Tunahan Kuzu van DENK het. Hij vindt juist, net zoals een aantal andere fracties, dat in de wijkverpleging moet worden geïnvesteerd.

Meer dan 20.000 ouderen staan momenteel op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Nu zijn er 122.000 plekken in verpleeghuizen. Het kabinet wil dat aantal met 1400 uitbreiden, maar het daar bij laten. Het zet, naast zo lang mogelijk thuis wonen, in op kleinschalige woonvormen voor ouderen.

Onvoldoende woonvormen

Daar zijn ook de voorstanders van extra capaciteit in verpleeghuizen voor, maar door het huidige tekort in verpleeghuizen, de toenemende vergrijzing, de bezuiniging op de wijkverpleging en een tekort aan wijkverpleegkundigen is dat onhaalbaar en ontoereikend, zeggen zij. Bovendien zijn er volgens hen momenteel onvoldoende kleinschalige woonvormen.

Donderdag wordt de begrotingsbehandeling van VWS voortgezet. Dan zullen de bewingslieden hun beleid uitleggen en ingaan op de voorstellen uit de Kamer. (ANP)