VWS denkt nog na of het deze groep een sms of e-mail stuurt. Dat zou sneller gaan, omdat brieven niet meteen gedrukt zijn.

VWS vertelt NU.nl dat vooral zestigplussers zonder boosterprik of tweede herhaalprik in het ziekenhuis komen te liggen met corona. Mensen boven de zestig zonder booster of tweede herhaalprik krijgen ook vaker te maken met ernstige klachten. (ANP)