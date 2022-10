Oproep psychiaters: neusspray vaak niet ingezet bij depressie

Slechts enkele tientallen depressieve volwassenen krijgen in hun behandeling een neusspray die inmiddels een jaar is opgenomen in de basisverzekering. De neusspray kan patiënten helpen bij wie de therapie niet aanslaat, maar zorgverzekeraars zijn terughoudend met de contractering van deze behandeling, zien De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Depressie Vereniging en de Nederlandse ggz. Daarover trekken ze donderdag aan de bel bij de minister.