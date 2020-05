Organisaties tegen huiselijk geweld voeren chatfunctie in

Alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland hebben vanaf maandag de mogelijkheid om met hen te chatten. Het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling maakt zich in deze tijd van coronamaatregelen zorgen over slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om te bellen. Daarom is er op verschillende locaties in het land begonnen met de verbetering van de bereikbaarheid online.