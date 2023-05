Orthopedisch Centrum Zoetermeer vervangt directie

De raad van commissarissen en aandeelhouders van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) vervangt per 1 juni de directie. Klaas Holthuis is benoemd tot algemeen directeur en Chantal van Hal is benoemd tot medisch directeur.

RHOC in Zoetermeer staat op het terrein van HagaZiekenhuis, locatie LangeLand. RHOC kampt sinds de oprichting drie jaar geleden door de inmiddels opgeheven Reinier Haga Groep (RHG) met problemen: veel directiewisselingen, rechtszaken tegen RHG en jaarlijks grote verliezen door een tegenvallend aantal patiënten. Doel was indertijd om het grootste orthopedisch centrum van Nederland te worden.

Organisatie en beleid

Holthuis is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een achtergrond in organisatie en beleid. Hij heeft ervaring als manager zorg en bedrijfsvoering in het Diakonessenhuis in Utrecht, zowel op het gebied van snijdend als beschouwend.

Van Hal was tot voor kort werkzaam als praktiserend orthopedisch chirurg in Ziekenhuis Rivierenland. Naast haar ervaring als medisch coördinator en deelname aan kwaliteitscommissies is zij voorzitter en bestuurslid geweest van het bestuur van de medische staf in Tiel.