Oud-bestuurder Diafaan eist 2,3 miljoen, maar moet juist betalen

Volgens RTL Nieuws gaat het om Will ten Westeneind. Hij werd in 2014 ontslagen nadat de raad van toezicht sterke vermoedens had van sjoemelen. Nadat de zorginstelling in 2016 failliet ging, schikte Ten Westeneind in 2020 met de curator nadat bleek dat het sjoemelen wel meeviel. Ten Westeneind zou daarbij ook een beëindigingsvergoeding van 329.000 euro hebben gekregen.

Claim

Maar de oud-bestuurder diende daarna een claim in tegen de toezichthouders die hem hadden ontslagen en Hoffman Bedrijfsrecherche in. Hij eiste 2,3 miljoen euro vanwege loonderving, pensioenschade, kosten en smartengeld. Maar volgens de rechtbank waren er voldoende signalen voor de toezichthouders om de bestuurder te ontslaan.

Juridische kosten

De toezichthouders en het recherchebedrijf hoeven de oud-bestuurders niks te betalen. Ten Westeneind draait voor de juridische kosten op van maar liefst ruim 22.000 euro.