Oud-bestuurder Maartenskliniek leidt Laverhof

Berthe de Jong is per 15 augustus benoemd als bestuurder van Laverhof. De Jong volgt daarmee Peter Beijers op, die na een bestuurlijke carrière van ruim een kwart eeuw, zijn loopbaan afsluit.

Berthe de Jong werkt sinds 2014 als zelfstandig gevestigd interim bestuurder en toezichthouder. Van 2006 tot 2014 was zij lid van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Balans opmaken

In haar nieuwe rol gaat De Jong “samen met de organisatie de balans opmaken en opnieuw de koers voor de organisatie bepalen in deze post-corona tijd”, zo laat voorzitter Miriam Dragstra van de raad van toezicht weten. Als aanbieder van ouderenzorg in Oost-Brabant heeft Laverhof “een hectische periode achter de rug en is hard geraakt door de coronacrisis”. Toch is de uitgangspositie volgens Dragstra goed: “De zorg voor cliënten staat bij Laverhof op een hoog niveau. Medewerkers zijn gericht op kwaliteit van leven en zijn trots om bij Laverhof te werken. De financiële resultaten zijn goed en de organisatie is een koploper als het gaat om familiegerichte en persoonsgerichte zorg.”

Namens de raad van toezicht bedankt Dragstra scheidend bestuurder Beijers. “Hij heeft de fusie van Laverhof tot een succes gemaakt, de organisatie regionaal op de kaart gezet en hij laat een kwalitatief en financieel gezonde organisatie achter.”