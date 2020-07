Ber Bosveld is toegetreden tot de raad van toezicht van de aanbieder van gehandicaptenzorg Abrona. Hij volgt Anthonie Bauer op vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn in juli 2020.

Bosveld is een ervaren bestuurder en toezichthouder met focus op het realiseren van een goed langer termijnresultaat. Zo was hij bijna twintig jaar actief als directeur van woningbouwcorporatie Ymere in Amsterdam. Op grond hiervan brengt hij ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed mee.

Bosveld werkt momenteel als Senior Advisor op projectbasis bij Ritterwald Consulting in Amsterdam. Daarnaast is hij toezichthouder bij HWW Zorg en Jeugdformaat.