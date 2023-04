Oud-international Royston Drenthe als zzp’er aan de slag in de zorg

Oud-international Royston Drenthe is naast zijn voetbalcarrière actief in de zorg als zzp’er. De 35-jarige linkspoot traint momenteel bij de amateurclub Kozakken Boys in Werkendam, maar ziet in de zorg ook een toekomst voor zichzelf, vertelt hij aan RTV Rijnmond en de NOS. “Mijn gehele familie heeft altijd in de zorg gezeten”, verklaart Drenthe. “Een paar jaar terug dacht ik al: ‘Waarom ga ik niet ook opleidingen en cursussen doen en kijken wat dat met mij doet?'”