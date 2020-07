Oud-LHV-directeur houdt toezicht bij Kempense huisartsenorganisatie

Hennink is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur. Eerder was hij onder meer algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Daarnaast is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van Tactus Verslavingszorg en vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij ASN Beleggingsfondsen. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van Vereniging Eigen Huis en lid van de raad van advies van FMMU-medTzorg.

SHoKo verleent vanuit de post in Veldhoven huisartsgeneeskundige hulp met een spoedeisend karakter in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. Het werkgebied betreft de Brabantse Kempen (gemeenten Bergeijk en Eersel, Bladel en Reusel, de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre).