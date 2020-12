Oud-Menzis-directeur wordt ceo Equipe Zorgbedrijven

Onder Equipe Zorgbedrijven worden de merken Xpert Clinics, Xpert Handtherapie, Velthuis kliniek en Cosmedic gevoerd. Met bijna 600 medewerkers bieden deze gespecialiseerde zorg aan meer dan 35 duizend patiënten.

Van Eijck was hiervoor directeur bij zorgverzekeraar Menzis. Eerder was hij werkzaam bij ziekenhuizen in Nederland (AMC) en Duitsland en bij het adviesbureau The Boston Consulting Group.

De rollen in het directieteam van Equipe blijven onveranderd. “Equipe heeft een ambitieuze agenda, met kwaliteit en patiëntgerichtheid voorop. Ik kijk ernaar uit om samen met alle stakeholders hier volgende stappen in te gaan zetten”, aldus van Eijck.

Van Eijck start per 1 december met zijn introductie en neemt per 1 januari 2021 officieel de taken in Nederland van Jak Dekker over.