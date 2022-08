Oud-minister wordt voorzitter rvt GGz Centraal

Dat meldt GGz Centraal op 24 augustus. Tamara van Ark (1974) was van juli 2020 tot september 2021 minister voor Medische zorg in het kabinet Rutte 3. Zij was vanaf 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Ark was van 2010 tot 2017 en in 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. In haar eerste Kamerperiode was zij onder meer woordvoerster langdurige zorg en thuiszorg. Daarvoor was Van Ark wethouder in de gemeente Zuidplas en wethouder zorg en welzijn in Nieuwerkerk aan den IJssel en werkte zij als teamchef van de Dienst sociale zaken in Rotterdam-Feijenoord.

Oplossing

“In mijn werk heeft de ggz en de ggz-problematiek altijd een rol gespeeld. Soms in het centrum, soms aan de zijlijn”, zegt Van Ark. “Het is bijzonder en inspirerend om nu aan de slag te gaan in het hart van de ggz. Problemen en uitdagingen zijn er genoeg. Kijk maar naar de druk op de mensen die werken in de zorg, de schaarste aan nieuwe mensen, de toenemende complexe problemen van cliënten, de discussies over de toekomst van de zorg… Maar mijn ervaring is wel dat als mensen samen de schouders eronder zetten, een oplossing altijd mogelijk is.”