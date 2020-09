Oud-PvdA-politica Bouwmeester versterkt BeBright

Bouwmeester werkte de afgelopen vijftien jaar als directeur, voorzitter en toezichthouder in verschillende branches van de zorg. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA was zij tien jaar lang expert op zorgstelsel-brede onderwerpen.

Investeren

“Ik kijk ernaar uit om samen met de kennis, expertise en drive van BeBright-collega’s een waardevolle bijdrage te leveren aan de transformatie van de zorg”, zegt Bouwmeester over haar nieuwe functie. “Het gaat mij hierbij enerzijds om investeren in gezondheid en vitaliteit van de samenleving en anderzijds om het vormgeven van passende zorg die door inzet van digitale middelen de rol van de patiënt in zijn omgeving kan vergroten.”

Be Bright-oprichter Philip Idenburg is blij met de komst van Bouwmeester. “Naast haar relevante kennis op het gebied van eHealth en digitalisering heeft zij laten zien met haar aanstekelijke passie voor innovatie, in de praktijk versnelling te kunnen brengen in zorgvernieuwing en samenwerking.”