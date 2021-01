Oud-topman CZ leidt toezicht op ‘ontvlecht’ Radboudumc

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn met ingang van 1 januari zelfstandige bestuurlijke entiteiten. De ontvlechting is ingegeven door de noodzaak voor elk van beide organisaties om slagvaardiger te kunnen optreden.

Het Radboudumc was tot eind vorig jaar bestuurlijk onderdeel van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Voor het academisch medisch centrum is een nieuwe stichting opgericht, die wordt bestuurd door de huidige raad van bestuur onder voorzitterschap van Bertine Lahuis.

Eigen toezicht

Wel is er voor de nieuwe stichting een eigen raad van toezicht opgezet. Voorzitter is oud-CZ-topman Wim van der Meeren. De overige leden zijn Dymphna van den Boom, Carina Hilders, Frederieke Leeflang en Paul Morshuis. Van den Boom en Morshuis hebben tevens zitting in de raad van toezicht van de Radboud Universiteit.

Slagvaardigheid

De ontvlechting is de juiste stap op het juiste moment voor beide organisaties, denkt bestuursvoorzitter Lahuis van het Radboudumc: “Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit namelijk slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.”

Beter toezicht

“Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk”, stelt voorzitter Van der Meeren van de nieuw ingestelde raad van toezicht. “Want de leden van de raad van toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc.”

Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.