Ouderen langer thuis door samenwerking Lelie en Vierstroom

Zorgaanbieders Lelie zorggroep en Vierstroom Zorg Thuis gaan samenwerken in het gebruik van innovatieve hulpmiddelen in de wijkverpleging.

Expertise

Door bundeling van data, kennis en ervaring wordt expertise opgebouwd. Zorgprofessionals weten zo welke hulpmiddelen wanneer het meest effectief zijn en bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van cliënten

Zorgverzekeraars zijn enthousiast en steunen dit project. Met onder meer slimme rollators, heupairbags en sensoren op de koelkast kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zelfstandiger functioneren.

Verhoging veiligheid

Projectleider en wijkverpleegkundige Iris van Son: “De slimme hulpmiddelen komen niet alleen de kwaliteit van zorg ten goede. Ze verhogen ook de veiligheid en maken dat cliënten door hun verhoogde zelfstandigheid minder een beroep hoeven doen op professionele zorgverleners. Zo is er meer tijd voor andere cliënten en leveren we een bijdrage aan de tekorten op de arbeidsmarkt”.

Pilot

De samenwerking is gebaseerd op een succesvolle pilot van vorig jaar. Cliënten ervaren veel profijt van de hulpmiddelen uit de zogenoemde ‘VirtueleThuiszorg’. Dit kan een besparing tot acht uur zorg per cliënt per maand opleveren, naast de gezondheidswinsten.

Lelie zorggroep en Vierstroom Zorg Thuis hebben met MobileCare en zorgverzekeraar CZ een pakket innovaties samengesteld. VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid en DSW hebben positief gereageerd.