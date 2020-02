Ouderenbond waarschuwt voor corona-babbeltruc

“Er komt nooit een zorgmedewerker onaangekondigd bij u aan de deur voor een onderzoek”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “Trap er daarom niet in, doe zo snel mogelijk de deur dicht en meld dit bij de politie!”

Alert

Volgens Den Haan wordt één op de vijf senioren lastig gevallen met babbeltrucs. “Criminelen komen steeds met nieuwe babbeltrucs om mensen geld afhandig te maken of te beroven”, aldus Den Haan. “Een paar maanden geleden kwamen nepverpleegkundigen bij senioren aan de deur die zogenaamd bloed wilden afnemen. Afgelopen maand werden meer dan 200 ouderen slachtoffer van mensen die ouderen opbelden en zeiden dat ze van de Belastingdienst waren. En nu proberen oplichters om het met het coronavirus bij mensen binnen te komen. Het is ongelofelijk, maar het gebeurt. En daarom waarschuwen we iedereen om alert te zijn en niemand binnen te laten.”

De ouderenbond houdt in de eerste helft van april tijdens de ANBO Veiligheids10daagse door het hele land workshops over veiligheid. Ook kunnen ouderen een afspraak maken voor een Veiligheidscheck thuis, waarbij een ANBO-veiligheidsconsulent uitlegt hoe een babbeltruc te herkennen.