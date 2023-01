Ouderengeneeskundigen Eemland werken samen met huisartsen

Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio Eemland werken binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren.

ONTiE is deze maand van start gegaan en verbindt ruim 160 huisartsen en een kleine 30 specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Binnen ONTiE kan de huisarts bijvoorbeeld bij een oudere met dementie, ondervoeding of voor palliatieve zorg de hulp inschakelen van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus. De samenwerking zorgt ervoor dat ziekenhuisopnames of doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder vaak nodig zijn. Ook heeft de samenwerking een preventief effect, het zorgt ervoor dat crisissituaties kunnen worden voorkomen.

Helder vastgelegd

Yvonne van Minnen, huisarts: “In werkafspraken is helder vastgelegd wie met welke specialist ouderengeneeskunde samenwerkt en hoe deze te bereiken is. Verwijzen voor consultatie en multidisciplinair overleg wordt makkelijker door een eenduidige inrichting van ZorgDomein. Kortom: de lijnen worden korter en de samenwerking efficiënter.”

Binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland werken vvt-organisaties samen, zoals Beweging3.0, De Haven, Accolade Zorg, Silverein en Huisartsen Eemland. In december tekenden bestuurders van VVT-organisaties een convenant waarin ze de samenwerking bezegelden.