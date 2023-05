Ouderenzorg: Nederlanders amper voorbereid op hun oude dag

De branchevereniging is daarom een campagne gestart om het bewustzijn hierover te vergroten.

Vergrijzing

Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft nog niets concreets geregeld voor de zorg die ze in de toekomst als oudere nodig hebben. Ook meer dan de helft praat niet over hun oude dag met anderen. Ze vinden zichzelf bijvoorbeeld nog te jong, of weten niet wat je nu al kan regelen. Slechts een kwart van alle Nederlanders denkt er regelmatig over na.

“Dit zijn aantallen om je letterlijk zorgen over te maken”, reageert voorzitter Anneke Westerlaken van ActiZ. “Door de oplopende vergrijzing en alle uitdagingen die de zorg nu al kent, moet elke Nederlander nu al nadenken over ouder worden.” Volgens ActiZ vinden Nederlanders zichzelf oud als ze rond de 73 jaar zijn.

De voorzitter noemt het belangrijk dat mensen voorbereid zijn op de zorg die ze gaan krijgen als ze oud zijn. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor naasten. Volgen Westerlaken kunnen veel problemen dan worden voorkomen. “Zoals eenzaamheid of het risico op vallen.” Ze geeft als simpel voorbeeld het verwijderen van drempels in huis.

Mantelzorg

Volgens de branchevereniging komt uit het onderzoek naar voren dat driekwart van alle Nederlanders bereid is om voor hun eigen partner te zorgen. En 60 procent wil dat ook doen voor de eigen ouders. Dat stemt Westerlaken tevreden. “Dat is mooi, want de uitdagingen in de zorg zijn niet alleen het probleem van de ouderenzorg, maar van heel Nederland.” (ANP)