Ouderenzorg werkt aan nieuw kwaliteitskader kwetsbare ouderen

Het nieuwe kwaliteitskader omschrijft wat iedere (kwetsbare) oudere mag verwachten van de geboden zorg. Het kwaliteitskader moet duidelijk maken wat ouderen en hun naasten, zorgprofessionals en zorgorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van leven verstaan. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat over zorg en kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen, zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. Ook de verwachting die de samenleving heeft van zorg is een onderdeel van de vraagstelling van het nieuwe kader. Verder kijken partijen naar groepen mensen die net zulke complexe zorgvragen hebben als verpleeghuisbewoners. Denk bijvoorbeeld aan jonge mensen met dementie of mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen.

Kwaliteitskader kwetsbare ouderen

In december zijn er diverse bijeenkomsten geweest van betrokken partijen, onder leiding van Lea Bouwmeester als onafhankelijk voorzitter. Op de website van ActiZ zegt Bouwmeester: “We zijn het er met zijn allen over eens dat we echt een switch in denken en doen maken: we gaan niet uit van de zorgvraag maar van de mens en zijn of haar gewenste kwaliteit van leven. De mens én het leven dat hij of zij leidt. Op een gegeven moment komt daar zorg bij, en daar hebben wij ons als partijen, als professionals en als omgeving toe te verhouden. Dat anders denken is voelbaar bij iedereen: er is een duidelijke energie om echt te komen tot iets wat hierbij aansluit, op de beweging die al volop gaande is in de sector.” ActiZ organiseert 24 januari een webinar voor haar leden.

Deadline 1 maart De bedoeling is dat het kwaliteitskader op 1 maart 2023 af is. Bouwmeester: “We gaan nu een nieuwe fase in, waarbij iedereen ervan is doordrongen dat de tijd nog kort is, en we het tegelijkertijd heel zorgvuldig willen doen. Dat is de uitdaging die op ons wacht in het nieuwe jaar. Gezien de goede energie en de gedeelde ambitie van alle betrokken partijen heb ik daar veel vertrouwen in.”