Ouderenzorg Zeeland tekent akkoord met CZ voor samenwerking

Door de nauwe samenwerking in de hele zorgketen komen de behoeften van ouderen eerder in beeld, zeggen de ondertekenaars. Er kan sneller passende zorg en ondersteuning geboden worden. “Het programma IOZ is onderdeel van de invulling van de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De ondertekening van deze intentieverklaring is een volgende een stap naar toekomstbestendige ouderenzorg”, aldus de samenwerkende partijen.

Bezig met realisatie

Angela Bras, bestuurder van oudereninstelling SVRZ en ondertekenaar van de intentieverklaring: “We zijn al volop bezig met de realisatie. Dat gaat beter dan in het verleden, doordat we als zorgaanbieders en financiers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen.”

De partijen hebben gezamenlijk afgesproken dat zij zich focussen op drie belangrijke onderwerpen: het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen en Advance Care Planning.

Met de ontwikkeling en implementatie van deze drie onderwerpen leveren de deelnemers een bijdrage aan het eerder in beeld krijgen van kwetsbare ouderen en de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment, zoveel mogelijk thuis.

Zeeuws coördinatiepunt bedden

Het tijdens de Covid-crisis in gebruik genomen tijdelijke Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV) wordt voortgezet en doorontwikkeld. Bij het vermoeden dat een spoedopname in de vvt (elv, grz en Wlz-crisis) nodig is, is een telefoontje naar het CAV voldoende om te organiseren dat een specialist ouderengeneeskunde binnen twee uur contact opneemt met de arts voor een telefonische triage.

Doordat het CAV een overzicht heeft van alle beschikbare bedden kan er in geval van benodigde spoedopname, snel passende zorg gevonden worden. Het aanmeldpunt werkt naar tevredenheid, de werkprocessen rond de instroom en doorstroom van bedden worden de komende periode verbeterd.

Preventieve ouderenzorg

In de gemeenten Veere en Hulst is gestart met een pilot om afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden in de preventieve ouderenzorg. Ook wordt nagedacht over wie de coördinerende rol op zich kan nemen. Deze rol kan goed belegd gaan worden in het sociaal domein. Heldere communicatieafspraken zijn dan essentieel. Een derde gemeente wil ook gaan starten met een pilot met vroegsignalering.

Advance Care Planning

De partijen zetten ook in op Advance Care Planning (ACP). ACP stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Ze bespreken dat met familie en zorgverleners om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Door gesprekken over ACP krijgt de zorgvrager meer regie en kan er, samen met zorgprofessionals, gekozen worden voor zorg en behandeling die past bij wat de zorgvrager belangrijk vindt en wat reëel is.