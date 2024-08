Ouderenzorginstelling Groenhuysen sluit zich aan bij Landelijk Schakelpunt

Ze zijn hiermee de eerste in de regio. Medicatiegegevens worden voortaan digitaal uitgewisseld in plaats van op papier.

Minder foutgevoelig

Jan Vissers, specialist ouderengeneeskunde bij Groenhuysen, zegt het volgende over de nieuwe ontwikkeling: “Voorheen waren we afhankelijk van het actuele medicatie-overzicht die cliënten meebrachten. Dit was niet altijd up-to-date of bereikte de afdeling niet.”

Door gebruik te maken van het LSP is er gelijk toegang tot de meest recente verstrekkingen van de thuisapotheek. Deze kunnen ook in een keer Medimo overgenomen worden. Vissers: “Het werkt sneller en is minder foutgevoelig.”

De ouderenzorginstelling laat weten dat ontslagmedicatie nog niet standaard wordt meegenomen in het LSP. Wel kan er teruggevonden worden wat mensen thuis gebruikte, maar dat is niet voldoende. Het is nog in ontwikkeling, maar tot dusver is Groenhuysen tevreden.