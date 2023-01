Ouderenzorginstellingen Zuid-Limburg en CZ zorgkantoor tekenen vijfjarige overeenkomst

Zes ouderenorganisaties in Zuid-Limburg hebben met het CZ zorgkantoor een overeenkomst getekend voor vijf jaar. In ruil voor de zekerheid dat de zes organisaties de zorgopgave zonder probleem invullen biedt CZ zorgkantoor hen vijf jaar lang financiële garantie.

Het gaat om Cicero, Envida, Sevagram, Meander, Vivantes en Zuyderland. Zij staan samen met het zorgkantoor voor de uitdaging om de ouderenzorg te verzorgen in een van de meest vergrijsde regio’s van Nederland. Naar verwachting stijgt de zorgvraag daar de komende twee decennia met 76 procent, dat betekent dat er in 2040 ruim 5.500 cliënten bijkomen.

Toekomst is thuis

“We gaan samen aan de slag om de groeiende zorgvraag van ouderen in een kwetsbare positie te blijven garanderen, hoe langer we wachten hoe groter de opgave wordt,” zegt Roel Goffin, bestuurder van Zuyderland, namens de zes zorgorganisaties. “De toekomst van de ouderenzorg is thuis. Steeds meer cliënten krijgen langer zorg in de thuissituatie. Nauwer samenwerken is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Ook worden we steeds flexibeler en creatiever in oplossingen waardoor mensen thuis waardig oud kunnen worden. Binnen de samenwerking delen we kennis en expertise en zorgen we dat succesvolle zorgoplossingen meteen breed beschikbaar komen.”

Digitale oplossingen

“We hebben samen een opgave in te vullen, iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft moet daarop kunnen rekenen”, zegt Jaap Stappers van CZ zorgkantoor. “Dat kan alleen als we anders gaan werken en gebruik maken van digitale oplossingen. De mogelijkheden zijn er. Snel toenemende vergrijzing en arbeidsmarktkrapte maken het nodig om de vernieuwing in de zorg te versnellen. Met deze afspraak stimuleert en helpt het zorgkantoor de organisaties hierbij.”