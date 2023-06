Ouderenzorgorganisaties sturen brandbrief naar minister Helder

Bestuurders van 27 ouderenzorgorganisaties uit het noorden van Nederland waarschuwen minister Conny Helder voor de financiële problemen die er aan komen. Samen verwachten de organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de 15 weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

Dat schrijven de bestuurders donderdag in een gezamenlijke brandbrief aan de minister van Langdurige Zorg en Sport. “We gaan een bijzonder sombere periode tegemoet.”

Mes van de keel

In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van vijftien procent waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen.

Brandbrief

De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van 27 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30 duizend cliënten en naar schatting 30 duizend medewerkers en vrijwilligers. De 27 organisaties nemen het voortouw door het sturen van de brandbrief.

“Wij zijn ervan overtuigd dat problemen veel breder spelen dan alleen in het Noorden van het land. Wij spreken voor onszelf en geven u graag mee dat het in financieel opzicht voor veel ouderenzorg organisaties vijf voor 12 is”, staat in de brief van de bestuurders.

Zelf verantwoordelijk

Ook de ouderenzorgorganisaties zelf hebben een verantwoordelijkheid de zorg voor de toekomst goed te organiseren. “Een combinatie tussen zorg van onze kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren”, schrijven de bestuurders.

Daarbij worden de organisaties geholpen door de ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologieën die maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.