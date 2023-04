‘Ouders ernstig gehandicapten vinden nauwelijks geschikte woonplek voor hun kind’

Door een tekort aan personeel in zorginstellingen en een gebrek aan overzicht van beschikbare plekken is het voor ouders met een kind met een ernstige meervoudige beperking bijna onmogelijk om een geschikte woonplek voor hun kind te vinden.

Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). De journalisten spraken met tientallen ouders en deden een rondvraag onder 254 ouders en verzorgers. 80 procent van de ouders die voor hun vaak al volwassen kind een woning zoekt, zegt die zoektocht als ‘zeer moeilijk’ te ervaren.

Wachtlijst

Volgens de helft van de ouders wordt hun kind niet geplaatst omdat de zorgvraag niet aansluit bij het aanbod. 55 procent zegt dat er nergens plek is en dat hun kind op een wachtlijst staat. De zoektocht naar een woning wordt als stroperig, bureaucratisch en ondoorzichtig ervaren.

Weerslag op familie

Die situatie heeft zijn weerslag op families. Meer dan de helft van de respondenten is minder gaan werken of helemaal gestopt om de zorgtaak te kunnen volbrengen. Bijna 40 procent heeft zelf met (mentale) gezondheidsklachten te maken gekregen.

Geen registratie

Het ontbreekt aan allerlei informatie. Zo blijkt er op landelijk niveau geen bruikbare registratie te zijn van het aantal zorgaanbieders, groot of klein, noch van hun beschikbaarheid en bezettingsgraad. Daar worstelt ook MEE, de grootste organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning van Nederland, mee. “Het wordt nergens vastgelegd dus het is altijd een zoektocht”, zegt cliëntondersteuner Saskia Dulk in Pointer.

Anders organiseren

Zorgaanbieder ’s Heeren Loo herkent de problematiek, maar ziet op termijn geen verlichting van de druk. Bestuurder Ageeth Ouwehand zegt: “Er komen niet meer mensen op de arbeidsmarkt om de wachtlijsten op te lossen. We keren niet meer terug naar het land van ooit, waar genoeg zorgmedewerkers waren. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. We zullen de zorg samen dan ook anders moeten organiseren.”

Ergste vermoedens

EMB Nederland, dat de belangen van betrokken ouders vertegenwoordigt, is van het onderzoek geschrokken, maar niet verbaasd. Directeur Han Mennen: “Het bevestigt onze ergste vermoedens. Wij worden dagelijks geconfronteerd met mensen die in heel schrijnende situaties zitten. Het is echt vijf over twaalf.”